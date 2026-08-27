Boekel roept bouwplannen op voor stroomaanmelding

Initiatiefnemers van woningbouwprojecten in Boekel kunnen hun plannen aanmelden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door schaarste geldt sinds juli een aansluitstop voor het onderstation in Uden. De gemeente biedt nu een kans via een nieuwe landelijke regeling.

Gevonden voor jou

De gemeente Boekel heeft initiatiefnemers van woningbouwprojecten opgeroepen hun plannen in te dienen voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de drukte op het net is capaciteit schaars en sinds 1 juli 2026 geldt een aansluitstop voor het onderstation in Uden. Dit onderstation verzorgt ook de stroomvoorziening in Boekel.

Met een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente plannen aanmelden bij netbeheerder Enexis. Hierdoor krijgen projecten voor de komende tien jaar een hogere plek op de wachtlijst. Dit biedt woningbouwinitiatieven een mogelijkheid om sneller in aanmerking te komen voor stroomaansluitingen.

Deadline voor aanmelding

Van 26 augustus tot en met 9 september kunnen initiatiefnemers hun plannen aanmelden bij de gemeente Boekel. De gemeente maakt een lijst met de volgorde van aanvragen en stuurt deze naar Enexis. Het aanmelden betekent echter geen garantie op netcapaciteit, omdat de netbeheerder bepaalt of er capaciteit vrijkomt.

Meer informatie over de regels en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van de gemeente Boekel.