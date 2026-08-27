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Gemeentehuis Gemert-Bakel vandaag gesloten
Vandaag om 08:50 • Aangepast vandaag om 11:55
Het gemeentehuis van Gemert-Bakel is vandaag dicht. Vanaf morgen gelden weer de normale openingstijden.
Inwoners van Gemert-Bakel kunnen vandaag niet terecht bij het gemeentehuis. Het gebouw is tijdelijk gesloten, zonder verdere toelichting over de reden.
De sluiting geldt alleen voor donderdag 27 augustus. Vanaf vrijdag zijn de deuren weer geopend volgens de gebruikelijke openingstijden.
Voor dringende zaken kunnen inwoners zich vanaf morgen weer melden bij het gemeentehuis. Het is niet bekend of er extra maatregelen worden getroffen vanwege de sluiting.
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