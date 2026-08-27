Oirschot zet VR-beleving in voor begrip over dementie

In Oirschot wordt met een VR-beleving van Into D'mentia gewerkt aan meer begrip voor mensen met dementie. De gemeente zoekt vrijwilligers om deze ervaring te begeleiden.

Gevonden voor jou

De gemeente Oirschot, samen met het platform Dementie Vriendelijk Oirschot en diverse zorgorganisaties, zet zich in voor een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen. Een van de initiatieven is een Virtual Reality (VR)-beleving van Into D'mentia, waarmee deelnemers via een digitale bril ervaren hoe dagelijkse situaties verwarrend kunnen worden voor iemand met dementie.

De VR-beleving wordt steeds populairder bij organisaties, verenigingen en families. Daarom is Dementie Vriendelijk Oirschot op zoek naar nieuwe vrijwilligers om deze ervaring te begeleiden. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het persoonlijke gesprek na afloop van de VR-beleving, waarin emoties vaak loskomen en deelnemers meer begrip krijgen voor dementie.

Een ervaring die raakt

Hannie, die al negen jaar groepen begeleidt, merkt dat de VR-beleving veel impact heeft. Zo hielp de ervaring een vrouw om beter te begrijpen wat haar moeder mogelijk voelde in haar laatste levensfase. Volgens Hannie zeggen deelnemers regelmatig dat ze hadden gewild dat ze dit eerder hadden gedaan. Het persoonlijke gesprek na de VR-beleving is essentieel, omdat het mensen helpt om hun emoties te verwerken.

Vrijwilligers gezocht

De gemeente zoekt vrijwilligers die rustig, betrokken en empathisch zijn. Ervaring met dementie is niet noodzakelijk, maar interesse en bereidheid om te leren wel. Ook moeten vrijwilligers openstaan voor het werken met Virtual Reality. Samenwerking staat centraal, waardoor niemand er alleen voor staat.

Vrijwilligers worden gevraagd minimaal één keer per maand beschikbaar te zijn voor een dagdeel of avond. De gemeente biedt de mogelijkheid om eerst mee te lopen om te ontdekken of het werk bij je past.