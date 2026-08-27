Twee fietsendieven op heterdaad betrapt tijdens stelen fatbike in Tilburg

Twee fietsendieven zijn woensdagavond in Tilburg op heterdaad betrapt toen ze het slot van een fatbike probeerden open te slijpen met een slijptol. Dit gebeurde in een fietsenstalling bij treinstation Tilburg Universiteit.

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Rond half twaalf belden twee omstanders de politie. De dieven liepen daarna richting het perron. Twee minuten later troffen agenten hen aan, schrijft de politie op Instagram. Agenten vonden de slijptol achter de fietsenstalling. Het kettingslot was al flink beschadigd, maar hing nog om de fatbike. De verdachten zijn aangehouden.