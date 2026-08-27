Onderhoud sloten in Reusel-De Mierden start in september

In Reusel-De Mierden wordt vanaf september het jaarlijkse onderhoud aan sloten uitgevoerd. Het werk duurt tot december en wordt verzorgd door De Jong Zuurmond. Het gaat om maaien van sloten, wadi’s en retentievijvers, volgens een vastgesteld maaibestek.

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De gemeente Reusel-De Mierden laat ieder najaar onderhoud uitvoeren aan de watergangen in en rondom de dorpskernen. Dit jaar is het bedrijf De Jong Zuurmond verantwoordelijk voor de werkzaamheden. De sloten, wadi’s en retentievijvers worden gemaaid zodat ze hun functie behouden.

Het onderhoud vindt plaats tussen september en december 2026. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een maaibestek, waarin precies staat wat en hoe er gemaaid moet worden. Door dit jaarlijkse onderhoud blijven de watergangen goed functioneren.

Veranderingen landelijke regels

Dit jaar kunnen er veranderingen merkbaar zijn in het onderhoud, omdat de landelijke regels rondom het maaien van sloten zijn aangepast. Vooral sloten in het buitengebied, die grenzen aan landbouwpercelen, vallen onder deze nieuwe regelgeving. Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke pagina over onderhoud watergangen.

Het onderhoud is belangrijk voor de afvoer van water en het voorkomen van overlast. Bewoners in de gemeente Reusel-De Mierden zullen mogelijk zien dat het maaien op sommige plekken anders verloopt dan in voorgaande jaren.