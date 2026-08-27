Valpreventieprogramma ‘Ik sta sterk’ breidt uit in Heeze

Gemeente Heeze-Leende nodigt ouderen uit voor een valpreventieprogramma. Het initiatief ‘Ik sta sterk’ richt zich dit jaar op het tweede deel van Heeze, met een voorlichtingsbijeenkomst op 2 september.

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De gemeente Heeze-Leende werkt samen met zorgorganisaties om valincidenten onder ouderen te verminderen. Dit gebeurt via het programma ‘Ik sta sterk’, dat ouderen helpt om langer veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit jaar worden ouderen in het tweede postcodegebied van Heeze uitgenodigd om deel te nemen.

Het programma richt zich op valpreventie, omdat vallen een van de belangrijkste oorzaken is van letsel bij ouderen. Tijdens de bijeenkomst op 2 september krijgen deelnemers praktische tips om vallen te voorkomen. Ook kunnen ze hun valrisico laten beoordelen en advies krijgen over passende ondersteuning.

Ouderen persoonlijk benaderd

Heeze is voor het programma opgedeeld in twee gebieden. Vorig jaar werden inwoners van het eerste postcodegebied uitgenodigd, en nu is het tweede deel aan de beurt. De gemeente heeft vrijwel alle zelfstandig wonende inwoners van 65 jaar en ouder in Heeze persoonlijk benaderd.

De aanpak is een samenwerking tussen lokale zorgprofessionals, fysiotherapeuten en de gemeente. Zij bieden ondersteuning om de gezondheid, mobiliteit en zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren. Indien nodig kunnen deelnemers een valpreventiecursus volgen.

Eerste resultaten zijn positief

Het programma heeft al positieve resultaten opgeleverd. Ongeveer 400 inwoners hebben een voorlichtingsbijeenkomst bezocht, waarvan er 160 zijn gescreend op valrisico. Een deel van deze groep heeft vervolgens een cursus gevolgd om het risico op vallen te verkleinen.

De bijeenkomst op 2 september biedt inwoners van het tweede postcodegebied van Heeze de kans om hun valrisico te laten beoordelen en praktische adviezen te krijgen. Het programma ‘Ik sta sterk’ is onderdeel van de ketenaanpak van gemeente Heeze-Leende om valincidenten onder ouderen te verminderen.