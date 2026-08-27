Psysalon in Heeze doorbreekt stilte rondom suïcide

Op 16 september opent dorpshuis ’t Perron in Heeze de deuren voor een Psysalon over suïcide. Tijdens deze bijeenkomst delen ervaringsdeskundigen, naasten en professionals hun verhalen. Het doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en begrip en hoop te creëren.

Gevonden voor jou

De Psysalon biedt ruimte om in gesprek te gaan over suïcide, een onderwerp dat vaak onbesproken blijft. Tijdens de avond komen thema's zoals hoop, wanhoop, steun en de kracht van echt contact aan bod. Ook wordt besproken welke rol sociale media kunnen spelen bij het voorkomen van suïcide en het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is of zich betrokken voelt bij het onderwerp. Bezoekers mogen meepraten, vragen stellen of hun eigen ervaringen delen, maar luisteren zonder actief deel te nemen is ook mogelijk. Het belangrijkste is om een veilige omgeving te creëren waar begrip en verbinding centraal staan.

Details van de avond

De Psysalon wordt gehouden op woensdag 16 september om zeven uur ’s avonds in dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat in Heeze. De inloop start om kwart voor zeven en bezoekers worden ontvangen door een medewerker van het Sociaal Team. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht.

De avond heeft als doel om de stilte rondom suïcide te doorbreken en steun te bieden aan mensen die hiermee te maken hebben. Soms is de eerste stap simpelweg er voor elkaar zijn.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl.