De Bulders krijgt strengere controles op openbare ruimte

De gemeente Heeze-Leende gaat strenger controleren op het gebruik van de openbare ruimte in de wijk De Bulders. Bewoners klagen steeds vaker over afvalcontainers, containerombouwen en verkeerd geparkeerde auto's. Boa's zullen direct boetes uitdelen bij overtredingen. Het doel is om de wijk veilig, toegankelijk en netjes te houden.

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In De Bulders worden afvalcontainers en containerombouwen regelmatig op gemeentegrond geplaatst zonder vergunning. Dit mag niet, net als het te vroeg aanbieden van afval of het parkeren buiten de parkeervakken. Bij overtredingen kunnen boetes oplopen tot 290 euro.

Ook hinderlijke situaties, zoals fout geparkeerde auto's die gevaar opleveren, worden aangepakt. De gemeente heeft al eerder de regels uitgelegd aan bewoners en boa’s hebben hierover meerdere malen contact gezocht. Er komt geen aparte waarschuwingsperiode: overtreders worden direct bekeurd.

Boetes bij overtredingen

Voor verschillende overtredingen gelden vaste boetebedragen. Een afvalcontainer buiten de ophaaldag op gemeentegrond laten staan kost 110 euro, net als het verkeerd aanbieden van afval. Het plaatsen van een containerombouw zonder vergunning levert een boete op van 290 euro. Fout parkeren met hinder of gevaar kost 190 euro.

De gemeente benadrukt dat handhaving nodig is vanwege de groeiende overlast. Door vaker te controleren wil men de openbare ruimte in De Bulders beter beschermen en zorgen dat deze veilig en toegankelijk blijft.

Verwijderen bij hinder

Bij ernstige hinder kan de gemeente verder gaan dan boetes. Hinderlijk geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept en voorwerpen die de openbare ruimte blokkeren, worden verwijderd. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de eigenaar.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente Heeze-Leende dat de situatie in De Bulders verbetert en de wijk weer een prettige plek wordt voor bewoners.