Open Monumentendag in Heeze-Leende: erfgoed ontdekken

Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen verschillende monumenten in Heeze-Leende hun deuren. Bezoekers kunnen onder meer een eeuwenoude kerk, een middeleeuwse toren en een bijzondere maquette bekijken. Er is ook muziek en uitleg van gidsen. De toegang is grotendeels gratis.

Gevonden voor jou

Heeze-Leende staat dit weekend in het teken van Open Monumentendag. Er zijn diverse activiteiten en openstellingen gepland, waaronder de protestantse kerk in Heeze, de Sint-Petrus' Bandenkerk in Leende, de kapel van Providentia en Kasteel Heeze. Bezoekers krijgen zo een unieke kans om de historische rijkdom van de gemeente te ontdekken.

De protestantse kerk in Heeze, gelegen aan de Kapelstraat, opent zaterdag tussen 10.30 en 16.00 uur. Dit kerkje, dat ooit dienst deed als kapel van Kasteel Heeze, bevat een oude preekstoel uit 1691. Vrijwilligers vertellen over de geschiedenis en er is live muziek, variërend van piano tot blokfluit. Koffie en thee staan klaar, en de toegang is gratis.

In Leende kunnen bezoekers de Sint-Petrus' Bandenkerk bekijken op zaterdag én zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Naast uitleg over de gotische bouwstijl en het monumentale orgel is het mogelijk om de toren te beklimmen. Met een hoogte van 38,5 meter biedt deze een indrukwekkend uitzicht over de omgeving.

Bijzondere maquette

Op zondag 13 september is de kapel van Providentia in Sterksel geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Hier staat een maquette van 12 vierkante meter die het landschap van Heeze-Leende en omliggende dorpen in 1832 toont. Het kloostercomplex en de kapel hebben een rijke geschiedenis, met een oorsprong die teruggaat tot 1919.

Kasteel Heeze is beide dagen te bezoeken tegen betaling van 12 euro per persoon. Dit imposante gebouw biedt een kijkje in de geschiedenis van de regio. Of je nu van architectuur, geschiedenis of muziek houdt, er is voor iedereen wat te beleven.

Open Monumentendag biedt een unieke kans om het erfgoed van Heeze-Leende te ontdekken. De meeste activiteiten zijn gratis en toegankelijk, inclusief voor rolstoelgebruikers. Trek eropuit en geniet van de historische locaties in de gemeente!