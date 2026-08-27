Bijeenkomsten in Heeze-Leende over toekomst wonen en zorg

In Heeze, Leende en Sterksel worden vanaf september vier bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners vanaf 55 jaar. De bijeenkomsten gaan over wonen, zorg en welzijn en bieden praktische informatie en herkenbare voorbeelden. Ze vinden plaats op verschillende locaties en zijn gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

De bijeenkomsten zijn bedoeld om inwoners van Heeze-Leende te helpen nadenken over hun toekomst. Het gaat om thema’s zoals wonen, gezondheid, mantelzorg en actief blijven in de samenleving. Door hier tijdig bij stil te staan, kunnen mensen zelf de regie houden en keuzes maken die passen bij hun situatie.

De eerste bijeenkomst, met als thema ‘Ben je bewust van jouw toekomst?’, vindt plaats in september. Deelnemers krijgen inzicht in ontwikkelingen rondom wonen, zorg en welzijn en waarom het verstandig is om niet te wachten tot veranderingen zich aandienen.

Drie locaties

Inwoners kunnen kiezen uit drie locaties en data voor de eerste bijeenkomst: dinsdag 8 september in Leende, donderdag 10 september in Heeze en dinsdag 15 september in Sterksel. De bijeenkomsten starten ’s middags of ’s avonds, afhankelijk van de locatie. De campagne loopt door tot december en omvat vier thema’s in totaal.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door seniorenverenigingen zoals Senioren Kring Heeze-Leende-Sterksel en Senioren Belangen HLS, samen met gemeente Heeze-Leende. Zij brengen hun kennis en ervaring in om inwoners zo goed mogelijk te informeren en inspireren.

Voor iedereen toegankelijk

De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor de doelgroep van 55 jaar en ouder, maar ook voor kinderen, mantelzorgers en andere naasten. Deelname is gratis en inwoners kunnen zich per bijeenkomst inschrijven voor een locatie naar keuze.

Door nu al na te denken over wonen, zorg en actief blijven, kunnen inwoners van Heeze-Leende beter voorbereid zijn op de toekomst. De bijeenkomsten bieden praktische handvatten en inspiratie om zelf de regie te houden.