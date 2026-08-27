Vergunning aangevraagd voor Marktconcert in Helmond

Op 23 september 2026 is er een Marktconcert gepland aan de Markt in Helmond. De vergunning hiervoor is op 21 augustus aangevraagd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een evenementenvergunning voor het Marktconcert, dat op zaterdag 23 september 2026 zal plaatsvinden. Het concert wordt gehouden op de Markt in Helmond. Het gaat hier om een kennisgeving: eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de vergunning.

Alle verleende vergunningen voor evenementen worden later gepubliceerd. Het zaaknummer van deze aanvraag is 079453187915.