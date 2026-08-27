Exploitatievergunning verleend aan Pizzani in Helmond

Pizzani heeft toestemming gekregen om een exploitatievergunning te gebruiken voor het restaurant aan de Herselsestraat 3 in Helmond. Het besluit is op 17 augustus 2026 verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk dat het horecabedrijf Pizzani officieel mag opereren op de locatie aan de Herselsestraat 3. Dit is een belangrijke stap voor de onderneming om de exploitatie van het restaurant voort te zetten.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 52932427 en werd ruim een week geleden definitief goedgekeurd. Details over de vergunning zijn op te vragen bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond.