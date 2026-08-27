Navigatie overslaan
Ontdek

Exploitatievergunning verleend aan Pizzani in Helmond

Vandaag om 09:53

Pizzani heeft toestemming gekregen om een exploitatievergunning te gebruiken voor het restaurant aan de Herselsestraat 3 in Helmond. Het besluit is op 17 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk dat het horecabedrijf Pizzani officieel mag opereren op de locatie aan de Herselsestraat 3. Dit is een belangrijke stap voor de onderneming om de exploitatie van het restaurant voort te zetten.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 52932427 en werd ruim een week geleden definitief goedgekeurd. Details over de vergunning zijn op te vragen bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.