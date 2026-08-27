Reclamevergunning aangevraagd voor Deltaweg in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van reclame aan de Deltaweg 247 in Helmond. De aanvraag is ingediend op 20 augustus 2026 en betreft een kennisgeving. De plannen liggen niet ter inzage.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag bij de gemeente Helmond om reclame te mogen plaatsen op Deltaweg 247. De aanvraag met zaaknummer 079453188774 is op 20 augustus 2026 ingediend. Het betreft een standaard melding waarbij nog geen besluiten zijn genomen.

Plannen zoals deze worden pas gepubliceerd zodra er een vergunning is verleend. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.