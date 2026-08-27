Vergunning aangevraagd voor reclame aan Markt 41 in Helmond

Er is een aanvraag gedaan om reclame te plaatsen aan Markt 41 in Helmond. Het verzoek is ingediend op 19 augustus en wordt momenteel beoordeeld door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van reclame op een pand aan de Markt in Helmond. Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat de plannen niet openbaar worden gemaakt zolang de gemeente hierover geen besluit heeft genomen.

Pas na een beslissing door het gemeentebestuur wordt duidelijk of er bezwaren kunnen worden ingediend. Toekomstige vergunningen zullen op een later moment ook worden gepubliceerd.