Sportfestival en Peeldag in Helmond gepland voor 18 september

Op zaterdag 18 september 2026 staat het Sportfestival samen met Uniek Sporten de Peeldag gepland aan de Markesingel 2 in Helmond. De aanvraag voor een evenementenvergunning is ingediend.

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Het Sportfestival en de Peeldag worden georganiseerd in samenwerking met Uniek Sporten. Het evenement is bedoeld om sporten en bewegen toegankelijker te maken, ook voor mensen met een beperking.

De aanvraag voor een vergunning is op 21 augustus 2026 ingediend. Het is nu aan de burgemeester van Helmond om hierover een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, zal deze bekend worden gemaakt.