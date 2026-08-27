Afdak gepland op Sassendreef in Geffen

Op Sassendreef 12 in Geffen is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben op 16 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een afdak aan de Sassendreef 12 in Geffen. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00026065. Wie de stukken wil bekijken, kan dit doen op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Het telefoonnummer hiervoor is niet opgenomen in dit bericht.