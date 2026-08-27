Oss maakt regels voor transportcapaciteit onderwijs en woningbouw

De gemeente Oss heeft nieuwe regels vastgesteld voor het verdelen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Hiermee krijgen onderwijs- en woningbouwprojecten voorrang in gebieden met een tekort aan capaciteit.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oss heeft op 25 augustus 2026 beleidsregels vastgesteld om projecten op een ranglijst te plaatsen. Deze lijst bepaalt welke projecten prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit voor elektriciteit. Dit is vooral nodig in gebieden waar het net overbelast is, de zogenoemde congestiegebieden.

Projecten worden beoordeeld op factoren zoals de startdatum van de bouw, de mate van voorbereiding en het maatschappelijk belang. Ook bepaalt het verwachte opleverjaar de rangorde. Bij gelijke scores wordt een openbare loting gehouden. De regels gelden voor zowel gemeentelijke projecten als initiatieven van projectontwikkelaars.

De gemeente streeft met deze aanpak naar een eerlijke verdeling van elektriciteitscapaciteit en wil woningbouw en onderwijsprojecten sneller realiseren. De vastgestelde regels zijn vanaf 26 augustus 2026 van kracht.