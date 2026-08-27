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Veldtoertocht in Rijsbergen op 20 september
Vandaag om 09:54
Op 20 september wordt in Rijsbergen een veldtoertocht en graveltocht georganiseerd. De burgemeester van Zundert heeft ingestemd met de melding van dit evenement.
De veldtoertocht en graveltocht vinden plaats op zondag 20 september 2026 bij Kruispad 16 in Rijsbergen. Het evenement is aangemeld als vergunningsvrij en heeft zaaknummer 0879ZV202600771.
Bij een vergunningsvrije melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. Voor vragen over het evenement kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.
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