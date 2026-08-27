Bouwcontainer mag tijdelijk geplaatst worden in Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een bouwcontainer aan den Dries in Klein Zundert. De container mag daar staan van 18 september tot en met 30 september.

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Op 25 augustus heeft de burgemeester van Zundert een besluit genomen over een aanvraag voor het plaatsen van een bouwcontainer aan den Dries 42 in Klein Zundert. Het gaat om een tijdelijke ontheffing die geldt van 18 september tot en met 30 september.

De bouwcontainer mag op deze locatie worden neergezet gedurende de genoemde periode. Na afloop moet de container weer worden verwijderd.