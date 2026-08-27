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Veldtoertocht in Zundert op 20 december

Vandaag om 09:54

Op 20 december wordt een veldtoertocht georganiseerd, deels door Zundert.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft een melding ontvangen voor een vergunningsvrij evenement: een veldtoertocht op 20 december 2026. De burgemeester heeft deze melding op 9 januari goedgekeurd.

De tocht zal gedeeltelijk door het grondgebied van Zundert lopen. Tegen meldingen van vergunningsvrije evenementen kan geen bezwaar worden gemaakt. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.

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