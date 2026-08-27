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DJA Herfstwandeltocht in Zundert op 27 september
Vandaag om 09:54
Op 27 september vindt de DJA Herfstwandeltocht plaats in Zundert. Het evenement is vergunningsvrij en wordt gehouden aan de Leeuwerikstraat.
De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding voor het vergunningsvrije evenement DJA Herfstwandeltocht. De wandeltocht wordt georganiseerd op woensdag 27 september 2026 aan de Leeuwerikstraat 27.
De melding is op 20 juli 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600886. Inwoners kunnen de melding desgewenst inzien. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert.
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