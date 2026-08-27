Aanvraag voor verbouwing woonhuis in Heeze ontvangen

De gemeente Heeze heeft een aanvraag ontvangen voor een verbouwing aan de Burgemeester Serrarisstraat. Het gaat om een bouwtechnische vergunning.

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Op dinsdag 25 augustus heeft de gemeente Heeze een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft een inpandige verbouwing van een woonhuis aan de Burgemeester Serrarisstraat 67.

De vergunning is aangevraagd voor een technische bouwactiviteit, oftewel een bouwtechnische vergunning. Het zaaknummer van deze aanvraag is 515456.

De kennisgeving geeft aan dat de plannen niet ter inzage liggen en er niet formeel op gereageerd kan worden.