Renovatie dak monumentale boerderij in Leende aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de renovatie van het dak van een monumentale boerderij aan de Strijperstraat in Leende.

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Op 24 augustus heeft de gemeente Heeze-Leende een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij het dak van een monumentale boerderij aan de Strijperstraat 25 in Leende wordt gerenoveerd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-013491 en DSO verzoeknummer 2026082400634. Zodra het besluit genomen is, worden betrokkenen geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.