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Vergunning verleend voor vervanging muur in Leende
Vandaag om 09:56
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de vervanging van een muur aan de Dorpstraat 128 in Leende.
Het besluit werd genomen op 25 augustus 2026 en betreft een bouwtechnische vergunning. De aanvraag, met zaaknummer 506520, heeft als doel het vervangen van een bestaande muur op het genoemde adres.
Belangrijke stukken over de vergunning liggen zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Na deze periode kan de vergunning definitief worden uitgevoerd.
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