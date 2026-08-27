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Burendag Dilleveld buurtfeest in Veghel op 26 september
Vandaag om 09:56
Op 26 september organiseert de Dilleveld buurt in Veghel een Burendag. De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning.
De Burendag wordt gehouden op de Dilleveld in Veghel. Het buurtfeest vindt plaats op zaterdag 26 september en staat in het teken van gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners.
De aanvraag voor de vergunning is op 24 augustus geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-4067. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan worden verlengd als er meer tijd of aanvullende informatie nodig is.
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