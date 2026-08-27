Kerstmarkt Schijndel op 13 december: vergunning aangevraagd

Voor de kerstmarkt in Schijndel op 13 december is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland in de Hoofdstraat in het centrum van Schijndel.

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De gemeente Meierijstad heeft op 24 augustus een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor de kerstmarkt die op woensdag 13 december zal plaatsvinden in de Hoofdstraat van Schijndel.

De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld. Meestal neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Soms kan deze termijn worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden stopgezet als er meer informatie nodig is.