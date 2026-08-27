Wijzigingen bij bedrijf Rijken in Etten-Leur

Bij een bedrijf aan de Zwartenbergseweg in Etten-Leur is een melding gedaan voor het opslaan van mest en een uitbreiding van de veestapel.

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Het gaat om het bedrijf C.C.J.G. Rijken - H.E.J.M. Rijken-Vos aan de Zwartenbergseweg 9. Op 28 juli 2026 heeft het bedrijf een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het mestbassin zal worden gebruikt voor het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fracties. Daarnaast wordt de veestapel uitgebreid met zeven stuks vrouwelijk jongvee.

De melding is op 25 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort is Z2026-00020012.