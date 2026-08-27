Arbeidsmigranten krijgen woonplek in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Nachtegaal 167.

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Het besluit is op 18 augustus 2026 verzonden en betreft een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. Het gaat om het adres Nachtegaal 167 in Etten-Leur, dat zal worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Met deze vergunning wordt het mogelijk om op deze locatie arbeidsmigranten te laten verblijven. De postcode van het adres is 4872WK. Het besluit heeft geen schorsende werking, wat betekent dat de vergunning van kracht blijft, tenzij er een juridische maatregel wordt getroffen.