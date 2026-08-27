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Tilburg trekt parkeerplaats voor elektrische voertuigen in

Vandaag om 09:57

De gemeente Tilburg heeft besloten de parkeerplaats voor elektrische voertuigen aan de Daendelsstraat bij nummer 2 in te trekken. Het verkeersbesluit is genomen op basis van het Oplaadpuntenbeleid en in overleg met de politie. Het besluit is officieel vastgesteld op 25 augustus 2026.

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De locatie aan de Daendelsstraat, waar een parkeerplaats voor elektrische voertuigen was aangewezen, is eigendom van de gemeente Tilburg. Het intrekken van deze parkeerplaats is geregeld via de Wegenverkeerswet 1994. In deze wet staat dat verkeersbesluiten nodig zijn voor het plaatsen of verwijderen van verkeersborden en onderborden die regels veranderen.

Het besluit is genomen in lijn met het Oplaadpuntenbeleid van de gemeente, dat de aanleg en het gebruik van laadpalen voor algemeen gebruik stimuleert. De politie van district Hart van Brabant heeft ingestemd met de maatregel. Elektrisch vervoer draagt bij aan de doelen van het klimaatakkoord, maar de parkeerplaats aan de Daendelsstraat wordt nu ingetrokken.

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