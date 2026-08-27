Toestemming voor privaat laden in Geldrop tot september 2027

Bij Griendstraat 48 in Geldrop mag tot en met 26 september 2027 privaat worden geladen in openbare ruimte. De vergunning is op 25 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning die toestaat dat op deze locatie privéactiviteiten plaatsvinden in de openbare ruimte, zoals het laden van goederen. De vergunning geldt voor een periode van ruim één jaar, tot eind september 2027.

De Griendstraat ligt in Geldrop en valt onder de gemeente Geldrop-Mierlo. Meer informatie over dit besluit kan worden verkregen bij de gemeente. Ook zijn er regels en procedures voor bezwaar, maar die worden hier niet verder toegelicht.