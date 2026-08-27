Beslistermijn verlengd voor woninguitbreiding in Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg heeft de termijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een woning aan de Huisweide in Berkel-Enschot uit te breiden. De nieuwe deadline is 5 oktober.

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Het gaat om een aanvraag die op 29 juni 2026 is ingediend, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008268. De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning aan Huisweide 2 in Berkel-Enschot.

Door de verlenging is de beslistermijn nu vastgesteld op 5 oktober 2026. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort, waardoor de einddatum kan verschuiven. Zodra de gemeente Tilburg een besluit neemt, wordt dit openbaar gemaakt via een nieuw bericht.