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Restaurant De Barrier krijgt geen vergunning in Geldrop

Vandaag om 09:57

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben besloten om geen vergunning te verlenen voor een restaurant op bedrijventerrein De Barrier. De aanvraag was in strijd met het bestemmingsplan.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Het besluit is gebaseerd op wetgeving uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het oude recht door overgangsregels.

Het weigeringsbesluit ligt vanaf 28 augustus gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop. Belangstellenden kunnen de stukken ook digitaal bekijken via een online platform van de overheid.

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