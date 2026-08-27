Sfeerverlichting toegestaan in centrum Geldrop voor drie jaar

Het centrum van Geldrop mag de komende drie jaar sfeerverlichting gebruiken tussen medio november en medio februari. Dit is vastgelegd in een ontheffing die op 20 augustus is verleend.

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De sfeerverlichting zal jaarlijks in de wintermaanden het centrum van Geldrop verlichten. De ontheffing geldt voor een periode van drie jaar en is bedoeld om het gebied een gezellige uitstraling te geven tijdens de donkere maanden.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Het besluit hierover is op 20 augustus verzonden. De sfeerverlichting kan vanaf medio november worden aangebracht en moet medio februari weer verwijderd zijn.