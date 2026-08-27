Toestemming voor overnachten in tentjes in Geldrop

Van 29 tot en met 30 augustus mag er worden overnacht in tentjes aan de Gijzenrooiseweg 1 in Geldrop. Het besluit is op 25 augustus verzonden.

Gevonden voor jou

De toestemming geldt voor een tijdelijk verblijf in personententjes op het terrein aan de Gijzenrooiseweg 1. Het besluit is onderdeel van verleende vergunningen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Het verblijf vindt plaats op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus 2026. Dit kan bijvoorbeeld bedoeld zijn voor een evenement of een andere tijdelijke activiteit. De exacte reden is niet vermeld in het besluit.