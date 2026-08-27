Aanvraag om dak en gevel te legaliseren in Geldrop

In Geldrop is een aanvraag ingediend om het dak en de gevelstenen van een woning aan de Wielewaal aan te passen en te legaliseren. De gemeente ontving de aanvraag op 20 augustus.

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Het gaat om een woning aan de Wielewaal 61 in Geldrop. De eigenaar wil het dak en de gevelstenen van het huis aanpassen en tegelijkertijd de huidige situatie legaliseren. Het dossier heeft zaaknummer 17713835658.

De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente Geldrop-Mierlo. Bezwaar maken is in dit stadium niet mogelijk. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.