Omgevingsvergunning voor rijhal in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van een rijhal met twee tijdelijke verblijven voor seizoenarbeiders aan de Peedijk 17A.

Gevonden voor jou

Het besluit werd op maandag 24 augustus genomen. De aanvraag heeft zaaknummer 199061 en betreft het bouwen van een rijhal inclusief twee groomverblijven. Deze tijdelijke verblijven zijn bedoeld voor grooms, oftewel paardenverzorgers, en seizoenarbeiders.

De locatie van het project is Peedijk 17A in Valkenswaard. Het besluit valt onder de categorie ‘bouwen’. Daarmee is de vergunning officieel verleend.