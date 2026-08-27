Kerstmarkt in Borkel en Schaft aangevraagd voor december

Op 24 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een kerstmarkt in Borkel en Schaft. Het evenement staat gepland voor 19 december.

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De aanvraag betreft een evenementenvergunning voor een kerstmarkt aan de Dorpsstraat 50 in Borkel en Schaft. Het evenement is gepland op 19 december 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0000514850. Het gaat hier om een kennisgeving van de ontvangen aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.