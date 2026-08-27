Vergunning verleend voor kappen van bomen in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van drie coniferen aan de Amundsenstraat.

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Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor het kappen van bomen op de Amundsenstraat. Het gaat om drie coniferen bij huisnummer 5, waarvoor de vergunning inmiddels is verleend.

De aanvraag heeft betrekking op het vellen van houtopstanden, wat een officiële term is voor het verwijderen van bomen. De stukken over deze aanvraag zijn vanaf 25 augustus zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.