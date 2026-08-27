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Vergunningsaanvraag voor samenvoegen van woningen in Heijningen
Vandaag om 09:57
In Heijningen is een aanvraag ingediend voor het samenvoegen van twee woningen aan de Kraaiendijk 9 en 11. De gemeente Moerdijk heeft de aanvraag op 20 augustus 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het samenvoegen van twee woningen op de adressen Kraaiendijk 9 en 11 in Heijningen. Het project is ingediend bij de gemeente Moerdijk en wordt volgens de standaard voorbereidingsprocedure behandeld.
Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunningsaanvraag. Bezwaar maken of beroep indienen kan pas wanneer de gemeente een definitief besluit heeft genomen. Wie de details van de aanvraag wil bekijken, kan een afspraak maken met het gemeenteteam dat verantwoordelijk is voor vergunningen, toezicht en handhaving.
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