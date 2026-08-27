Opslag van gevaarlijke stoffen bij BÜFA Cleaning in Roosendaal

BÜFA Cleaning Netherlands in Roosendaal heeft twee opslagkluizen geplaatst voor gevaarlijke stoffen. De gemeente heeft de melding hierover op 25 augustus 2026 afgehandeld.

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Het bedrijf BÜFA Cleaning Netherlands aan de Ettenseweg 38 in Roosendaal heeft een melding gedaan voor het plaatsen van twee opslagkluizen. Deze kluizen voldoen aan de PGS-15 richtlijnen, wat betekent dat ze speciaal zijn ontworpen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in het Besluit activiteiten leefomgeving.