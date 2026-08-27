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Opslag van gevaarlijke stoffen bij BÜFA Cleaning in Roosendaal
Vandaag om 09:57
BÜFA Cleaning Netherlands in Roosendaal heeft twee opslagkluizen geplaatst voor gevaarlijke stoffen. De gemeente heeft de melding hierover op 25 augustus 2026 afgehandeld.
Het bedrijf BÜFA Cleaning Netherlands aan de Ettenseweg 38 in Roosendaal heeft een melding gedaan voor het plaatsen van twee opslagkluizen. Deze kluizen voldoen aan de PGS-15 richtlijnen, wat betekent dat ze speciaal zijn ontworpen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in het Besluit activiteiten leefomgeving.
De melding werd ingediend op 14 maart 2025 en is inmiddels op 25 augustus 2026 afgehandeld door de gemeente. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.
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