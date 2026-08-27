Grond wordt toegepast aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal

In Roosendaal is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Het gaat om een locatie aan de Van Beethovenlaan, waar dit op 25 augustus 2026 is afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of slib wordt gebruikt om bijvoorbeeld terrein op te hogen of aan te leggen. Dit heeft invloed op de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De locatie van de activiteit is Van Beethovenlaan 7, 4702KE in Roosendaal. Het DSO-kenmerk van de melding is 2026082401161 en het zaaknummer Z2026-00021728.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding. Voor vragen is het zaaknummer belangrijk bij correspondentie.