Grond wordt toegepast aan Van Beethovenlaan in Roosendaal

In Roosendaal is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond aan de Van Beethovenlaan. Dit gebeurde op dinsdag 25 augustus.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerslib aan de Van Beethovenlaan 17 in Roosendaal. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is dit gemeld op basis van de regels die het gebruik van grond regelen.

De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00021470 en is inmiddels afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze melding.