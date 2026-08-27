Uitbreiding van woningen en garage op Wouwseweg in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden en verbouwen van drie woningen en een garage aan de Wouwseweg 26 in Roosendaal. De aanvraag is ingediend op 19 augustus.

Gevonden voor jou

De plannen hebben betrekking op de locatie Wouwseweg 26, 4703 BR in Roosendaal. Het gaat om het aanpassen en uitbreiden van drie woningen en een garage. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA050128.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is belangrijk om te weten dat bezwaar maken tegen de aanvraag zelf niet mogelijk is. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.