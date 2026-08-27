Advertentie
Uitbreiding van woningen en garage op Wouwseweg in Roosendaal
Vandaag om 09:57
Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden en verbouwen van drie woningen en een garage aan de Wouwseweg 26 in Roosendaal. De aanvraag is ingediend op 19 augustus.
De plannen hebben betrekking op de locatie Wouwseweg 26, 4703 BR in Roosendaal. Het gaat om het aanpassen en uitbreiden van drie woningen en een garage. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA050128.
Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is belangrijk om te weten dat bezwaar maken tegen de aanvraag zelf niet mogelijk is. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie