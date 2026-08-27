Gehandicaptenparkeerplaats gepland bij Dennebeek 7 in Veldhoven

Het college van Veldhoven heeft een ontwerpverkeersbesluit gemaakt voor een gehandicaptenparkeerplaats bij Dennebeek 7. Het gaat om een parkeerplaats op kenteken voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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De gemeente Veldhoven wil bij Dennebeek 7 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken instellen. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die vanwege een beperking afhankelijk is van een eigen parkeerplek dichtbij huis. De parkeerplaats zal worden gemarkeerd met een speciaal verkeersbord en onderbord.

Volgens het college is de parkeerplaats nodig om de bewoner te ondersteunen in een mobiel en actief leven. Het verkeersbesluit is positief beoordeeld door een verkeerskundig adviseur en afgestemd met de politie. Vanaf donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober 2026 ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentehuis van Veldhoven.