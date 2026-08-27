Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij Parklaan 29 in Veldhoven

Bij de Parklaan 29 in Veldhoven is een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders na een aanvraag van een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen bij de Parklaan 29. Dit gebeurde naar aanleiding van een aanvraag van een bewoner die vanwege zijn handicap afhankelijk is van een auto en een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

De parkeerplaats moet ervoor zorgen dat de aanvrager makkelijker deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het belang van de aanvrager weegt volgens het college zwaarder dan dat van andere weggebruikers. De verkeerskundig adviseur en de politie hebben positief geadviseerd over de aanvraag.

Tegen het ontwerpverkeersbesluit, dat eerder ter inzage lag, zijn geen bezwaren ingediend. Het besluit is op 19 augustus 2026 genomen en ligt vanaf vandaag tot en met 7 oktober 2026 ter inzage in het gemeentehuis van Veldhoven.