Beslistermijn verlengd voor woninguitbreiding en boomkap in Deurne

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag aan de Suezlaan met twee weken verlengd. Het gaat om de uitbreiding van een woning en het kappen van een eikenboom. Het besluit is genomen op 25 augustus 2026.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning aan de Suezlaan 22 in Deurne betreft zowel een bouwactiviteit als het kappen van een boom. Het dossier staat geregistreerd onder nummer HZ-2026-1023. De gemeente heeft de termijn verlengd om de stukken zorgvuldig te beoordelen.

Het verdagingsbesluit is als bijlage opgenomen bij de officiële publicatie. Voor meer informatie over de aanvraag of om de stukken in te zien, kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.