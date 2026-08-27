Deurne ontvangt aanvraag voor kokowal schutting

De gemeente Deurne heeft op 24 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een kokowal schutting op een perceel aan de Sectie Q, nummer 82.

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De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1230. Het betreft activiteiten rondom bouwen en overige zaken binnen het omgevingsplan. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.

Een kokowal is een schutting gemaakt van kokosmateriaal, vaak gebruikt voor natuurlijke afscheidingen. Het perceel waarop de schutting moet komen, ligt in de gemeente Deurne. Voor de beoordeling van de aanvraag kan de gemeente aanvullende gegevens opvragen bij de aanvrager, wat tot opschorting van de termijn kan leiden.