Harleytreffen van 4 t/m 6 september in Nuenen goedgekeurd

Stichting Gerwins Honk heeft toestemming gekregen voor het Harleytreffen in Nuenen. Het evenement vindt plaats van 4 tot en met 6 september 2026 op het terrein aan De Huikert 35.

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Het Harleytreffen is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door Stichting Gerwins Honk in opdracht van HDC Gerwen. Dit keer is het terrein aan De Huikert 35 in Nuenen de locatie waar motorliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.

De vergunning voor het evenement is op 20 augustus 2026 door de gemeente Nuenen verzonden. Het Harleytreffen zal drie dagen duren, van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september.