Maatwerkvoorschriften aangevraagd voor vetafscheider in Helvoirt

In Helvoirt is een aanvraag ingediend voor maatwerkvoorschriften voor een vetafscheider en slibvangput aan de Lindelaan. De gemeente Vught ontving het verzoek op 24 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor maatwerkvoorschriften betreft een locatie aan de Lindelaan 44 in Helvoirt. Het gaat om specifieke regels voor een vetafscheider en slibvangput. Het verzoek is binnengekomen bij de gemeente Vught en geregistreerd onder zaaknummer Z/513212.

Maatwerkvoorschriften zijn aangepaste regels die worden aangevraagd om beter te passen bij een specifieke situatie. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op het verzoek.