Containers en dixi geplaatst aan Bleekstraat in Vught

In Vught zijn aan de Bleekstraat 31 twee containers en een dixi geplaatst. Deze ontheffing geldt van 25 augustus tot en met 18 september.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare weg aan Bleekstraat 31. Het gaat om het plaatsen van twee containers en een dixi, een mobiel toilet. De vergunning is op 25 augustus 2026 verstrekt en de objecten mogen daar blijven staan tot en met 18 september 2026.

De locatie aan Bleekstraat 31 krijgt tijdelijk deze voorzieningen, vermoedelijk in verband met werkzaamheden of een evenement. De ontheffing is geregistreerd onder nummer Z26-311828.